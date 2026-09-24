Yükseköğretim kurumlarında eğitimini sürdüren gençlerin iş hayatına adaptasyonunu hızlandırmayı ve bütçelerine katkı sunmayı amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı, 2026-2027 akademik takviminin açılışıyla eş zamanlı biçimde yeniden mercek altına alındı. Öğrenciler bir yandan maddi destek sağlayan bu projeden faydalanmanın kriterlerini araştırırken, diğer taraftan kayıtlı oldukları fakültelerde işlemlerin hangi günlerde başlayacağını sorguluyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrencilerin merakla beklediği takvim konusunda tek elden yürütülen merkezi bir tarih uygulaması bulunmuyor. Her yükseköğretim kurumu, kendi bünyesindeki kontenjan kapasitesini ve ihtiyaç duyduğu çalışma planını bağımsız olarak belirliyor. İlan trafiğinin özellikle üniversitelerin kapılarını açtığı Ekim ile Kasım periyodunda ivme kazanması planlanırken, eğitim yılı boyunca farklı projeler kapsamında da ilave alımlar gündeme gelebiliyor. Dolayısıyla adayların genel bir duyuru beklemek yerine, okudukları üniversitenin duyuru panoları ile kariyer merkezlerini düzenli aralıklarla kontrol etmeleri gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER KATILABİLİR?

Projeye dahil olmak isteyen üniversitelilerin mevzuatta belirlenen kriterleri eksiksiz karşılaması şart koşuluyor. Programa müracaat edecek adaylarda aranan temel kriterler şunlardır:

Vatandaşlık ve Kayıt: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve İŞKUR veri tabanında aktif kaydı bulunmak,

Yaş Sınırı: 18 yaşını fiilen doldurmuş olmak,

Aylık Durumu: Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan malullük veya emekli aylığı almıyor olmak,

Geçmiş Çalışma İlişkisi: Başvuru tarihinin öncesindeki 1 yıllık zaman zarfında ya da program fiilen başlayana dek, projeyi yürüten kuruluş veya bu kuruluşa bağlı işletmelerde bordrolu çalışmamış olmak,

Sigortalılık Durumu: İlgili kanunun (5510 sayılı Kanun) 4. maddesi doğrultusunda geriye dönük son 30 gün içinde ve 5. maddesi kapsamında ise tam müracaat gününde sigorta bildiriminin yapılmamış olması,

Hane Geliri Kriteri: Hane halkı toplam kazancının mevzuatla çizilen üst sınırı aşmaması,

Mevcut Yararlanıcı Olmama: İŞKUR tarafından yürütülen işsizlik maaşı veya başka bir aktif iş gücü programından halihazırda yararlanmıyor olmak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU E-ŞUBE ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

Tüm işlemler Türkiye İş Kurumu'nun dijital kanalı olan İŞKUR e-Şube platformu üzerinden yürütülüyor. Sisteme e-Devlet şifresiyle ya da İŞKUR kullanıcı bilgileriyle erişim sağlayan öğrenciler, açık durumdaki programlar sekmesinden kayıtlı oldukları üniversiteye tahsis edilen ilanları listeleyebiliyor. İlgili birime veya kampüse ait kontenjanı seçen adaylar, belirtilen başvuru penceresi kapanmadan taleplerini dijital form aracılığıyla iletebiliyor.