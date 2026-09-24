Son Mühür- Yaz aylarını kapatıp adım adım kışa yaklaşmışken mutfaktaki telaş da bir hayli arttı. Kışın yemek yaparken zorlanmamak, elini attığın anda o mutfak kilerinden istediğini alabilmek kadar rahatlatıcı bir şeyin olmadığını da hepimiz biliyoruz. Ama işin en can sıkıcı noktası ise o çekmeceyi çektiğin anda görülen nemlenme, küflenme ve böceklenme... Yanlış saklama koşulları nedeniyle hem emeğiniz hem de cebiniz bir anda çöpe gidebilir.

Peki bakliyat nerede saklanmalı?

Kuru nohut, fasulye, mercimek, bulgur ve pirinç gibi ürünler serin, kuru ve temiz bir ortamda, nemden ve doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalı. Burası çok önemli çünkü kuru gıdaların nemle temas etmesi küflenme riskini artırabilir.

Bakliyatlar nasıl kaldırılmalı?

Kilo kilo bakliyatları aldık şimdi kaldırma zamanı ama neyle? Bunun cevabı da bakliyatların ömrü için oldukça önemli. Kışlık bakliyatın uzun süre saklanması planlanıyorsa, ürünlerin hava geçirmeyen cam veya gıdaya uygun saklama kaplarına aktarılması tercih edilmeli. Paketini açıp içinden az bir miktar kullanılan ürünün geri kalanı ise ambalajı açık bir şekilde bırakılmamalı.

Bakliyat alırken neye dikkat edilmeli?

Kışlık stok yaparken herkesin ilk baktığı şey belki fiyatı olabilir ama unutmayın ki sağlık her şeyden önemli gelir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilir gıda önerilerinde küflü, böcek yenikli veya kırık taneli kuru bakliyatların satın alınmaması gerektiği belirtiliyor. Bu sebebi göz önünde bulundurursak stok yaparken yalnızca fiyatına değil, görünümüne ve ambalaj durumuna da bakılması gerekiyor.

Böceklenmenin önü nasıl kesilir?

Diyelim ki tüm gerekli koşullar sağlanarak kışlıklar dolaba yerleştirildi ama yine de bir şekilde o bakliyatlar böceklendi. O noktada yapılacak pek de bir şey olmayabilir ama eğer bu ürünleri tek bir büyük kaba doldurmak yerine küçük küçük ayrı ayrı paketlersek hem kullanım kolaylığı sağlar hem de ürünün tamamının her açılışta hava ve neme maruz kalmasını önler.

