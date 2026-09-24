Üniversiteye geçiş sınavında başarılı olarak bir kuruma yerleştirilen ancak eğitimine başlayamayan ya da devam edemeyen adaylar için önemli bir adım atıldı.

2026 YKS İLE ÜNİVERSİTE KAZANANLAR ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANABİLİR Mİ?

Resmî Gazete üzerinden yürürlüğe giren yeni mevzuat değerlendirmeleri neticesinde, bu yılki sınav sonuçlarıyla bir yükseköğrenim programına girmeye hak kazanan gençler aftan faydalanma şansına erişti. YÖK Hukuk Müşavirliği tarafından incelenen dosya ışığında toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulu, güncel sınav katılımcılarının da yasadan doğan ayrıcalıkları kullanabilmesine resmi olarak onay verdi. Alınan bu ortak karar sayesinde, yükseköğretim kapısına kadar gelen öğrencilerin eğitim hayatlarına dönmelerinin önündeki yasal engeller ortadan kaldırılmış oldu.

7592 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ AF KİMLERİ KAPSIYOR?

İlgili yasa maddelerinin çizdiği hukuki çerçeveye göre, aftan istifade edebilecek adaylar iki temel kategoriye ayrılıyor. Birinci grupta, 2026 yılındaki sınav maratonunu başarıyla tamamlayıp bir fakülte veya meslek yüksekokulu kazanmasına rağmen kuruma gidip resmi kayıt işlemlerini tamamlamayan bireyler yer alıyor. İkinci grupta ise okullara evraklarını teslim ederek kaydını açtıran fakat belirlenen takvim sınırından önce kendi rızasıyla akademik kaydını sildiren öğrenciler bulunuyor.

EĞİTİME DÖNÜŞ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Hak sahiplerinin ilerleyen süreçte yasal bir mağduriyet yaşamaması adına takvim sınırları netleştirildi. 7592 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelerden yararlanarak tekrar üniversiteli olmak isteyen kişilerin, en geç 9 Aralık 2026 tarihine kadar ilgili birimlere müracaat etmesi zorunlu kılındı. Hem hiç işlem yapmayanların hem de kendi isteğiyle ilişiğini kesenlerin, belirtilen bu son başvuru gününü kaçırmadan işlemlerini tamamlaması gerekiyor.