2026 asgari ücretine ilişkin beklentiler artarken, Türkiye’de kira yükünün en düşük olduğu iller de belli oldu. Endeksa’nın Ekim 2025 verilerine göre hazırladığı liste, ülke genelinde ortalama kira bedelinin 15 bin TL’nin altında kaldığı 15 ili ortaya koydu. Veriler, kira fiyatlarının özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğunu gösteriyor.

Asgari ücret bu yıl 22.104 TL olarak uygulanırken, 2026 için enflasyon ve refah payı hesaplamaları doğrultusunda yüzde 20–30’luk bir artış bekleniyor. Bu oranlar gerçekleşirse, yeni asgari ücretin 26.500 TL ile 28.700 TL arasında olması öngörülüyor. Ancak mevcut tabloda Türkiye'nin birçok kentinde kira yükü hâlâ hane halkı bütçesinin en büyük kalemlerinden biri olmaya devam ediyor.

En düşük kira Kilis’te: 9.867 TL

Endeksa’nın kira atlasına göre Türkiye’de ortalama kirası 15 bin TL’nin altında kalan iller arasında Kilis ilk sırada yer aldı. Ortalama kira bedelinin 9.867 TL olduğu şehirde bir kiracı, mevcut asgari ücretin yalnızca yüzde 45’iyle ev tutabiliyor.

Kira ortalamasının en düşük olduğu diğer iller ise şöyle sıralanıyor:

Aksaray: 10.999 TL

Muş: 11.148 TL

Kars: 11.848 TL

Hakkari: 12.069 TL

Bayburt: 12.701 TL

Isparta: 13.422 TL

Mardin: 13.742 TL

Bitlis: 13.882 TL

Burdur: 14.293 TL

Adıyaman: 14.751 TL

Kütahya: 14.777 TL

Elazığ: 14.928 TL

Yozgat: 14.969 TL

Kırşehir: 15.064 TL

Listenin sonunda yer alan Kırşehir’de ortalama kira, mevcut asgari ücretin yaklaşık %68’ine denk geliyor.

Veriler ne söylüyor?

Kira fiyatlarının en düşük olduğu illerin büyük çoğunluğu Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu’da yer alıyor. Akdeniz’den Isparta ve Burdur ile Ege–Marmara hattındaki Kütahya da listede yer alan istisnalar arasında.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı harcama verileri, konut ve kira giderlerinin geçen yıl hane bütçelerinin ortalama %26’sını oluşturduğunu ortaya koymuştu. Uzmanlar, büyükşehirlerde kira yükünün çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Asgari ücret tartışmaları sürerken kira baskısı artıyor

Asgari ücrette yapılacak zam kamuoyunda merakla beklenirken, kira artışları özellikle metropollerde yaşam maliyetini belirleyici unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Ekonomistler, maaş artışı tartışmalarının “kira gerçeğinden bağımsız düşünülemeyeceğini” vurguluyor.