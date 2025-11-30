2026 asgari ücretine ilişkin beklentiler artarken, Türkiye’de kira yükünün en düşük olduğu iller de belli oldu. Endeksa’nın Ekim 2025 verilerine göre hazırladığı liste, ülke genelinde ortalama kira bedelinin 15 bin TL’nin altında kaldığı 15 ili ortaya koydu. Veriler, kira fiyatlarının özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğunu gösteriyor.
Asgari ücret bu yıl 22.104 TL olarak uygulanırken, 2026 için enflasyon ve refah payı hesaplamaları doğrultusunda yüzde 20–30’luk bir artış bekleniyor. Bu oranlar gerçekleşirse, yeni asgari ücretin 26.500 TL ile 28.700 TL arasında olması öngörülüyor. Ancak mevcut tabloda Türkiye'nin birçok kentinde kira yükü hâlâ hane halkı bütçesinin en büyük kalemlerinden biri olmaya devam ediyor.
En düşük kira Kilis’te: 9.867 TL
Endeksa’nın kira atlasına göre Türkiye’de ortalama kirası 15 bin TL’nin altında kalan iller arasında Kilis ilk sırada yer aldı. Ortalama kira bedelinin 9.867 TL olduğu şehirde bir kiracı, mevcut asgari ücretin yalnızca yüzde 45’iyle ev tutabiliyor.
Kira ortalamasının en düşük olduğu diğer iller ise şöyle sıralanıyor:
-
Aksaray: 10.999 TL
-
Muş: 11.148 TL
-
Kars: 11.848 TL
-
Hakkari: 12.069 TL
-
Bayburt: 12.701 TL
-
Isparta: 13.422 TL
-
Mardin: 13.742 TL
-
Bitlis: 13.882 TL
-
Burdur: 14.293 TL
-
Adıyaman: 14.751 TL
-
Kütahya: 14.777 TL
-
Elazığ: 14.928 TL
-
Yozgat: 14.969 TL
-
Kırşehir: 15.064 TL
Listenin sonunda yer alan Kırşehir’de ortalama kira, mevcut asgari ücretin yaklaşık %68’ine denk geliyor.
Veriler ne söylüyor?
Kira fiyatlarının en düşük olduğu illerin büyük çoğunluğu Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu’da yer alıyor. Akdeniz’den Isparta ve Burdur ile Ege–Marmara hattındaki Kütahya da listede yer alan istisnalar arasında.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı harcama verileri, konut ve kira giderlerinin geçen yıl hane bütçelerinin ortalama %26’sını oluşturduğunu ortaya koymuştu. Uzmanlar, büyükşehirlerde kira yükünün çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
Asgari ücret tartışmaları sürerken kira baskısı artıyor
Asgari ücrette yapılacak zam kamuoyunda merakla beklenirken, kira artışları özellikle metropollerde yaşam maliyetini belirleyici unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Ekonomistler, maaş artışı tartışmalarının “kira gerçeğinden bağımsız düşünülemeyeceğini” vurguluyor.