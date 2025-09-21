Son Mühür- Türkiye ve Mısır, önümüzdeki hafta Doğu Akdeniz'de 13 yıl aradan sonra ilk kez ''Dostluk Denizi'' isimli en büyük deniz ve hava tatbikatını gerçekleştirecek.

Suudi Arabistan, Pakistan ile stratejik bir savunma anlaşmasının hemen ardından gelen tatbikat hamlesi Kahire ve Ankara'nın iş birliğini derinleştiriyor ve Mısır-Türkiye bölgesel ittifakının temellerini atıyor.



Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi...



Mısırlı savunma analisti Mahmud Gamal,

''Mısır ve Türkiye, Orta Doğu bölgesinin en büyük iki deniz gücü olarak, önümüzdeki hafta 13 yıl aradan sonra ilk kez ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu tatbikat, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesinde düzenleniyor.

Eğitimler "Dostluk Denizi" adını taşıyor ve 22-26 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tatbikata Türk deniz unsurları, denizaltılar ve F-16 model Türk savaş uçaklarının yanı sıra Mısır deniz ve hava birimleri katılacak.'' bilgisini paylaştı.



Bölgede dengeler değişiyor...



Türkiye ve Mısır'ın Akdeniz'de güç birliği mesajı vermesi Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki tarihi savunma anlaşmasının ardından bölgedeki güç dengesini değiştirmeye aday bir hamle olarak görülüyor.

Riyad'da bir araya gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile nükleer silah sahibi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması"na imza atmıştı. Anlaşmayla, taraflardan birine yapılacak saldırı, diğerine de yapılmış sayılacak.

