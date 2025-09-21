Adalet Bakanlığı bünyesindeki personeli kapsayan maaş promosyonu anlaşması sonuçlandı. Vakıfbank ile imzalanan protokole göre çalışanların hesabına tek seferde 99 bin 500 TL yatırılacak.

Anlaşma Sağlandı

Adalet Bakanlığı, Vakıfbank ile 3 yıl süreyle geçerli olacak maaş promosyonu anlaşması imzaladı. Yapılan protokol kapsamında, bakanlık personeline tek seferde 99 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Avans Hesap İmkanı

Anlaşmaya ek olarak çalışanlara, 100 bin TL’lik avans hesabı da sağlanacak. Bu tutarın 3 taksit halinde kullanılabileceği bildirildi.

Sendikalardan Tepki

Bakanlık ile yapılan anlaşma bazı sendikaları memnun etmedi. Adalet-Sen, promosyon miktarının 150 bin TL’nin altında kalmasını eleştirirken, Büro Memur-Sen ise “Daha az çalışanı olan kurumlar daha yüksek rakamlarla promosyon sağlıyor” açıklamasını yaptı.

Ödeme Tarihi

99 bin 500 TL’lik promosyonun, Adalet Bakanlığı personelinin hesaplarına 30 Eylül 2025 tarihinde yatırılması bekleniyor.