Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katıldı. Görüşme kapsamında iki ülke arasında enerji alanında kritik bir adım atıldı ve Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Bayraktar’dan işbirliği mesajı

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşmanın önemine dikkat çekti. Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir sürecin başladığını vurguladı.

“Karşılıklı fayda üretecek”

Bayraktar, anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların hem Türkiye hem de ABD için karşılıklı fayda üretmesini temenni etti. Mutabakat zaptının, nükleer enerji alanında teknoloji transferinden yatırım işbirliklerine kadar geniş bir yelpazede yeni fırsatlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

İki ülke ilişkilerinde yeni sayfa

İmzalanan mutabakat, Türkiye ile ABD arasındaki enerji işbirliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Stratejik ortaklık çerçevesinde nükleer enerji projelerinin hem ekonomik hem de siyasi boyutta iki ülke ilişkilerine katkı sağlaması bekleniyor.