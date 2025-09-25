Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Can, İl Jandarma Komutanlığı’nda gözaltında tutuluyor.

Soruşturmanın geçmişi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında daha önce aralarında Kemal Can’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu kapsamda 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Kenan Tekdağ hastanede gözaltına alınmıştı

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da tedavi için gittiği hastanede gözaltına alınmıştı. Soruşturma dosyasında yöneticilere “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltildiği aktarılmıştı.

121 şirkete el konuldu

Operasyon kapsamında Can Holding’e bağlı 121 şirkete kayyum atanarak el konulmuştu. El konulan şirketler arasında Bilgi Üniversitesi, Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV gibi önemli kuruluşların da bulunduğu bildirilmişti.

Soruşturma devam ediyor

Kemal Can ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturma titizlikle sürerken, kamuoyuna yeni detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.