Son Mühür- Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilovası’nda 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili olarak 16 sanık hakkında iddianame düzenledi. Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, sanıkların farklı suçlardan yargılanmasını öngörüyor.

Fabrika yetkililerine “olası kast” suçlaması

İddianamede, Ravive Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ile LYKKE Kozmetik firmalarının yetkili ortakları İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında “olası kastla ölüme neden olma” suçlaması yöneltildi. Savcılık, söz konusu kişilerin ihmalkar davranışlarının faciaya yol açtığını belirtti.

Diğer sanıklar için farklı suçlamalar

Yangınla ilgili olarak iddianamede 8 sanık için “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma”, 4 sanık için ise “suçluyu kayırma” suçlarından dava açılması talep edildi. Bu kapsamda, sanıkların sorumluluk derecelerine göre yargılanmaları hedefleniyor.

Soruşturma ve yargılama süreci

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde, sanıklar hakkında dava açılacak ve mahkeme süreci başlayacak. Olayın mağdurları ve yakınları için adaletin sağlanması bekleniyor.