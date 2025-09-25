Son Mühür- Türkiye’nin ihracat ve istihdamda kritik rol oynayan tekstil ve hazır giyim sektöründe son dönemde iflas haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Tekirdağ merkezli Lider Cansu Tekstil ve İstanbul merkezli Ceres Tekstil için mahkemeden iflas kararı çıktı.

Lider Cansu Tekstil’in konkordato talebi reddedildi

Tekirdağ’da faaliyet gösteren ve bölgenin önde gelen üreticilerinden olan Lider Cansu Tekstil, mali sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz aylarda konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Şirket ve bağlı kuruluşu Asya Moda Tekstil için mahkeme bir yıl süreyle geçici mühlet kararı vermişti. Ancak son duruşmada mahkeme, konkordato talebini reddetti ve iki şirketin iflasına hükmetti. Karar ile birlikte tasfiye süreci başlatılırken, konkordato komiserlerinin görevine son verildi.

İstanbul Merkezli Ceres Tekstil de iflas etti

İstanbul’dan gelen bir diğer karar ise Ceres Tekstil ile ilgili oldu. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında daha önce alınan tüm tedbir kararlarını kaldırarak iflasına karar verdi.

Sektörde endişeler büyüyor

Son dönemde art arda yaşanan iflaslar, Türkiye’nin ihracatta önde gelen kalemlerinden biri olan tekstil ve hazır giyim sektöründe endişeleri artırıyor. Sektör temsilcileri, yüksek maliyetler, daralan dış talep ve finansman sıkıntılarının şirketlerin iflasında etkili olduğunu vurguluyor.