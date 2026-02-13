Irak Adalet Bakanlığı, Suriye’den Irak’a nakledilen terör örgütü DEAŞ mensuplarına ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık açıklamasına göre, bugüne kadar Irak’a gönderilen toplam DEAŞ mensubu sayısı 5 bin 64’e yükseldi.

Açıklamada, nakil sürecinin uluslararası koalisyonun talebi doğrultusunda ve koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi.

Uyruk dağılımı açıklandı

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, Irak’a nakledilen tutukluların uyruklarına da yer verildi. Buna göre, getirilen DEAŞ mensuplarının 270’ten fazlasının Irak vatandaşı, 3 binden fazlasının ise Suriye uyruklu olduğu bildirildi. Geriye kalan mahkumların ise farklı ülkelerin vatandaşları olduğu ifade edildi.

Bu veriler, bölgedeki çatışmalar sonrası farklı ülkelerden örgüte katılan yabancı savaşçıların durumuna ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Tüm mahkumlar tek cezaevinde tutuluyor

Irak Adalet Bakanlığı, nakledilen tüm DEAŞ mensuplarının Irak’taki tek bir cezaevine yerleştirildiğini duyurdu. Güvenlik gerekçesiyle cezaevinin ismi paylaşılmazken, soruşturma ve yargılama süreçlerinin Irak yasalarına göre yürütüleceği vurgulandı.

Yetkililer, sürecin hem ulusal hukuk hem de uluslararası yükümlülükler çerçevesinde ilerlediğini kaydetti.

Masraflar koalisyon tarafından karşılanıyor

Açıklamada dikkat çeken bir diğer detay ise nakil ve iade masraflarına ilişkin oldu. Irak hükümeti, mahkumların transfer sürecine dair mali yükün ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından karşılandığını bildirdi.

Bu sürecin, uluslararası koalisyonun talebi ve koordinasyonu çerçevesinde yürütüldüğü belirtilirken, Irak’ın hukuki ve idari süreci kendi mevzuatı doğrultusunda yönettiği ifade edildi.

Yargı süreci Irak yasalarına göre işleyecek

Bakanlık, Irak’a getirilen DEAŞ mensuplarının tamamının Irak yargı sistemine tabi olacağını ve davaların ülke yasaları çerçevesinde görüleceğini açıkladı.