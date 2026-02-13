Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Fatma Girik’in vasiyetnamesinin iptali istemiyle açılan davada mahkeme kararını verdi. Sanatçının kardeşi tarafından açılan davada, vasiyetnamenin hukuken geçerli olduğuna hükmedildi.

24 Ocak 2022’de hayatını kaybeden Girik, vasiyeti doğrultusunda Muğla’nın Bodrum ilçesinde, hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilmişti.

Vasiyet 2018 yılında hazırlanmıştı

Fatma Girik’in 26 Ekim 2018 tarihinde düzenlediği vasiyetnamede, mirasının yeğeni Fatma Ahu Turanlı ile kız kardeşi Müyesser Girik arasında eşit olarak paylaştırıldığı belirtildi.

Vasiyette ayrıca; kardeşi Günay Girik’in iki çocuğuna, koruyucu ailesi olduğu Ahu Aşkar’a ve evde çalışan yardımcıları da dahil olmak üzere toplam beş kişiye belirli oranlarda maddi pay ayrıldığı kaydedildi.

“Akıl sağlığı yerinde değildi” iddiası yargıya taşındı

Sanatçının kardeşi Günay Girik, vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte Fatma Girik’in akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek “vasiyetnamenin iptali” talebiyle dava açtı.

Mahkeme sürecinde, vasiyet tarihindeki fiil ehliyetinin tespiti için dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adli Tıp’tan oy birliğiyle rapor

İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Fatma Girik’in 26 Ekim 2018 tarihinde fiil ehliyetine sahip olduğunun kabulünün uygun bulunduğu belirtildi. Raporda kararın oy birliğiyle alındığı ifade edildi.

Bu tespit, mahkemenin kararında belirleyici oldu.

Mahkeme davayı reddetti

Bodrum 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın 12’nci duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme, Günay Girik tarafından açılan iptal davasını reddederek vasiyetnamenin geçerli olduğuna hükmetti.

Kararın ardından mirasçılar Fatma Ahu Turanlı ve Müyesser Girik’in avukatları Sabit Emekdar ile Eylem Pektaş yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, sürecin bir “miras kavgası” değil, merhume sanatçının iradesine saygı meselesi olduğu vurgulandı.

Avukatlar, “akıl sağlığı yerinde değildi” yönündeki iddiaların asılsız olduğunun mahkeme kararıyla ortaya konduğunu belirterek, kamuoyunda yer alan “miras krizi” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ayrıca, asılsız iddialarla ilgili yasal hakların saklı tutulduğu kaydedildi.

Karar, sanatçının iradesini hukuken teyit etti

Mahkemenin verdiği ret kararıyla birlikte, Fatma Girik’in 2018 yılında hazırladığı vasiyetnamenin geçerliliği hukuken kesinleşmiş oldu.