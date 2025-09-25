Son Mühür - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco’ya sert eleştiriler yöneltti. Sosyal medyada Tedesco’nun görevden alınması gerektiğine dair çok sayıda paylaşım yapılırken, bu paylaşımlar arasında ünlü şarkıcı Alişan da yer aldı.

Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen ünlü şarkıcı Alişan da mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Bu teknik direktörle olmaz, olmaz. Bu adamı acilen okula geri gönderin. Bizim teknik direktörümüz değil. Gönderin lütfen gönderin."

Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşmeye imza atan Domenico Tedesco, 9 Eylül 2025 tarihinde görevine başlamıştı.