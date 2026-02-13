Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 22 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin toplamda yaklaşık 87 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütüldü.

Mağdurlara “adınız soruşturmada” tuzağı

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, mağdurları telefonla arayarak kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttıkları, isimlerinin terör ve çeşitli suç soruşturmalarına karıştığını iddia ederek korku ve panik oluşturdukları belirlendi.

Bu yöntemle vatandaşları yönlendiren şüphelilerin, para ve ziynet eşyalarını “güvence altına alma” bahanesiyle temin ederek haksız kazanç sağladıkları öğrenildi. Dolandırıcılık ağının, farklı illerde organize şekilde hareket ettiği ortaya çıktı.

11 ilde eş zamanlı baskın

Soruşturma kapsamında 11 Şubat’ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli operasyon; İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Çankırı, Kayseri ve Eskişehir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Tamamı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, özellikle kendisini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu tür aramalarda vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.

Dolandırıcılara karşı uyarı

Uzmanlar, resmi kurum görevlilerinin hiçbir şekilde vatandaşlardan para ya da ziynet eşyası talep etmeyeceğinin altını çizerek, telefonla yapılan yönlendirmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

87 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu, son dönemde artan “kamu görevlisi” kılığındaki dolandırıcılık yöntemlerine karşı güvenlik birimlerinin mücadelesinin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.