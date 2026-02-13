İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 11 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verdikten sonra adliyeye sevk edildi.

Enes Batur’a yurt dışı çıkış yasağı

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur, dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve elde edilecek yeni deliller doğrultusunda sürecin genişleyebileceğini belirtti.