Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi’nde devam eden ateşkesi görüşmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’de toplandı. Görüşmede, bölgedeki ateşkesin güçlendirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve uluslararası yetkililer Kahire'de buluştu

Kahire’de gerçekleşen önemli görüşmeye, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani katıldı. Bu yüksek düzeyli toplantı, Gazze Şeridi’ndeki ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak adına uluslararası bir iş birliği sürecinin parçası olarak dikkat çekiyor.

Gazze ateşkesi ve İsrail-Hamas anlaşmasının uygulanması ele alındı

Mısır basınına yansıyan bilgilere göre, görüşmede, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için yapılması gerekenler üzerinde duruldu. Taraflar, ateşkesi güçlendirmek ve bölgedeki barış ortamını korumak amacıyla çeşitli stratejiler üzerinde fikir alışverişinde bulundular.