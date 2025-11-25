Hamas, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden bir esirin cesedini daha İsrail'e teslim etti. Bu teslimat, taraflar arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında gerçekleşti. Kızıl Haç aracılığıyla yapılan teslimatla ceset, İsrail ordusuna teslim edildi.

Ceset, kimlik tespiti için Tel Aviv'e götürülecek

Teslim edilen ceset, İsrail topraklarına sevk edildikten sonra kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Bu süreç, esirin kimliğinin belirlenmesi için kritik öneme sahip. Hamas, ateşkes anlaşması çerçevesinde şimdiye kadar 26 esirin cesedini İsrail'e teslim etti.

Gazze Şeridi'nde kalan 2 esir cesedi

Hamas, ateşkesin ardından toplamda 26 esirin cesedini teslim ederken, Gazze Şeridi'nde halen 2 esirin cesedinin bulunduğu tahmin ediliyor. Bu durum, bölgedeki insani kriz ve ölülerin kimlik tespiti sürecine dair daha fazla soru işareti oluşturuyor.

Ateşkes anlaşması sonrası süreç

Ateşkes anlaşmasının ardından, Hamas ve İsrail arasında esir değişimlerine yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden esirlerin cesetlerinin teslim edilmesi, bölgedeki insani yardımların bir parçası olarak önemli bir gelişme kaydedildi.