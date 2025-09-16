İzmir takımları, Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın sahaya çıkacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede Menemen FK, Eskişehir Anadolu Sportif’i konuk ederken, iki İzmir ekibi Bornova 1877 ile Aliağa FK karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maçları kazanan ekip, bir üst tura adını yazdıracak.

Tek Eleme Usulüyle Oynanacak Karşılaşmalar

Türkiye Kupası'nda, bu maçlar tek eleme usulüne göre oynanacak. Eğer karşılaşmalar berabere biterse, 15’er dakikalık iki devre halinde uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, kazanan takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.