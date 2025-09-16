Son Mühür - Narlıdere Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor. “Yeşil Bir Dünya İçin Renkler Konuşuyor” sloganıyla hayata geçirilen yarışma, doğa sevgisi ve çevre duyarlılığını sanatla buluşturacak.

Öğrenciler doğayı resmedecek

Yarışmaya katılan öğrenciler, doğa sevgisini, sıfır atık bilincini ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki duyarlılıklarını kendi bakış açılarıyla resimlere yansıtacak. Çalışmalarda geri dönüşüm, kaynakların verimli kullanımı, çevre kirliliğiyle mücadele ve iklim krizine karşı ortak sorumluluk gibi temalar öne çıkacak.

Farklı teknikler kullanılacak

Sulu boya, kuru boya, pastel boya ve karakalem gibi çeşitli tekniklerle hazırlanacak eserler, çocukların hem çevre duyarlılığını hem de sanata olan ilgilerini ortaya koyacak. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim edilecek.

Başvurular ekim ayına kadar

Resim yarışmasına başvurular 10 Ekim 2025 Cuma gününe kadar yapılabilecek. Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi, Narlıdere Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden ya da 0533 623 44 42 numaralı telefondan alınabilecek.