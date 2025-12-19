Son Mühür/ Seçil Ünlü - Ege Üniversitesi Yeni Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıda Rektör Prof. Dr. Musa Alcı, senato üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda üniversitenin akademik ve idari işleyişine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, yeni döneme dair beklenti ve temenniler dile getirildi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

İlk senato toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Musa Alcı, üniversitenin ortak akıl ve güç birliğiyle daha ileri taşınacağını ifade etti. Alcı, Ege Üniversitesi markasının el ele ve gönül birliği içinde daha da güçlendirileceğini belirtti.

“Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı esas olacak”

Rektör Prof. Dr. Musa Alcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle Ege Üniversitesi Rektörlüğü görevine başladığını hatırlatarak, üniversitelerin düşüncenin özgürce ifade edildiği ve farklı görüşlerin akademik nezaket çerçevesinde tartışıldığı kurumlar olduğuna dikkat çekti. Yarım asrı aşkın süredir mensubu olduğu Ege Üniversitesi’nin çoğulculuğu ve katılımcılığı kurumsal kültür haline getirmiş köklü üniversitelerden biri olduğunu vurguladı.

Yeni dönemde; akademik ve bilimsel üretimi güçlendiren, eğitim-öğretimde kaliteyi esas alan, araştırma, yenilikçilik ve toplumsal katkıyı önceleyen bir yönetim anlayışı benimseneceğini ifade eden Alcı, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim modelini tüm paydaşlarla birlikte hayata geçireceklerini kaydetti.

“Açık iletişim ve istişare önceliğimiz olacak”

Görev süresi boyunca üniversitenin tüm bileşenleriyle açık iletişim içinde olunacağını belirten Alcı, sorunların diyalog yoluyla ele alınacağını ve kurumsal huzurun korunmasına özel önem verileceğini dile getirdi. Bu kapsamda tüm paydaşlarla istişare edilerek gerekli çalışmaların yürütüleceğini, her türlü öneriye açık olunacağını söyledi.

Teşekkür ve hedef mesajı

Yeni dönemde üniversitenin bilimsel özerkliğinin, akademik ve kurumsal saygınlığının daha da güçlendirileceğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Musa Alcı, göreve atanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Alcı ayrıca, bugüne kadar üniversiteye emek veren tüm rektörlere, akademik ve idari personele de şükranlarını sundu. Toplantı, senato üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından gündem maddelerinin ele alınmasıyla sona erdi.