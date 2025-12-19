Özellikle Balçova’da gece geç saatlerde ortaya çıkan yaban domuzları, çöp konteynerleri çevresinde yiyecek ararken ve caddelerde sürü halinde ilerlerken görüntülendi. Dev cüsseleriyle dikkat çeken hayvanların, trafik akışına ve çevredeki insanlara aldırış etmeden dolaşmaya devam ettiği görüldü. Bazı vatandaşların domuzlardan uzaklaşmak yerine o anları cep telefonlarıyla kayıt altına alması dikkat çekti.

Kent yaşamı ile yaban hayatı arasındaki sınır bulanıklaşıyor

Son dönemde artan domuz hareketliliği, yaban hayatı ile kent yaşamı arasındaki sınırların giderek belirsizleştiği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi. Mahalle sakinleri, gündüzleri sahipsiz köpekler, geceleri ise yaban domuzları nedeniyle sokaklarda kendilerini güvende hissetmediklerini dile getirdi.

Vatandaşlar kalıcı önlem talep ediyor

Her gece benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirten bölge sakinleri, yetkililerden kalıcı ve somut adımlar atılmasını istedi. Özellikle yaya olarak gece dışarı çıkmaktan çekindiklerini ifade eden vatandaşlar, mevcut önlemlerin yetersiz kaldığını savundu. Bazı mahalle sakinleri ise sokak hayvanları için bırakılan mama ve yiyeceklerin domuzları yerleşim alanlarına çektiğini öne sürdü.

“Her akşam aynı saatlerde iniyorlar”

Balçova’da yaşayan Osman İlhan, domuzların düzenli olarak yerleşim alanlarına indiğini belirterek, “İnsanların bıraktığı ekmek ve yemek artıkları bu hayvanları buraya alıştırdı. Bazen 10-15, hatta 20 hayvandan oluşan sürüler halinde geliyorlar. Belediyenin uyarı tabelaları var ancak çoğu kişi buna uymuyor. Her akşam belirli saatlerde ormandan iniyorlar ve bu durum ciddi bir korku yaratıyor” dedi.

“Domuzlarla birlikte yaşamayı öğreniyoruz”

Bölgede esnaflık yapan Devrim Çıntay ise, yaşanan durumun karşılıklı bir uyumsuzluktan kaynaklandığını söyledi. Çıntay, “Aslında biz onların yaşam alanına girmiş durumdayız. İnsanların yem ve mama bırakması önemli bir etken. İlk başta korku oluyor ama genelde insanlardan kaçıyorlar. Yine de özellikle çocuklar açısından risk var. Trafik kazaları da yaşandı. Belki de bu hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Olay yaşanmadan önlem alınmalı”

Balçova’da emlakçılık yapan Vedat Küçükgökçe ise domuzların sayısının ve büyüklüğünün ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurguladı. Küçükgökçe, “Bu hayvanlar vahşi ve kontrolsüz şekilde girip çıkıyorlar. Teller açık, yiyecek bırakılıyor. Hem çevre kirliliği oluşuyor hem de güvenlik riski artıyor. Bir olay yaşandıktan sonra önlem almak yerine, şimdiden gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor” diye konuştu.