Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gazda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini belirterek, “Yer altı doğal gaz depolama tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı. Kışa hazırız” açıklamasında bulundu. Doğal gaz talebinin arttığı kış aylarında arz-talep dengesinin korunması amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli LNG anlaşmaları sürdüren Bakanlık, aynı zamanda depolama kapasitesini genişletmeye yönelik yatırımlarını hızlandırdı.

Tuz Gölü ve Silivri kapasitesi büyüdü

Türkiye’nin en kritik depolama merkezleri olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi ve Tuz Gölü Yer Altı Depolama Tesisi, kış döneminde tüketimin karşılanmasında önemli bir rol üstlendi. Silivri’deki tesis 4,6 milyar metreküplük kapasite ile faaliyetini sürdürürken, Tuz Gölü altındaki dev tuz mağaralarında depolanan doğal gaz miktarı her yıl arttı. Hâlihazırda 1,7 milyar metreküpe ulaşan Tuz Gölü kapasitesinin, 2032’de 8,5 milyar metreküpe çıkması hedefleniyor. Bakanlık ayrıca Silivri tesisinin kapasitesini 2028 yılında 6 milyar metreküpe çıkarmayı planladı.

“Depolara ciddi yatırım yaptık”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yer altı depolarının güçlendirilmesi için son yıllarda büyük bir yatırım programı yürüttüklerini ifade etti. Bayraktar, “Silivri ve Tuz Gölü’nde kurduğumuz depolama tesisleri sayesinde kışa tam kapasite girdik. Yer altı doğal gaz depolama tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı” dedi.

Toplam depolama 6,3 milyar metreküpe çıktı

Bakan Bayraktar, Tuz Gölü tesisinin kapasitesinin kış öncesinde 1,2 milyar metreküpten 1,7 milyar metreküpe yükseltildiğini belirterek, “Silivri ve Tuz Gölü’nü birlikte değerlendirdiğimizde toplam depolama kapasitemiz 6,3 milyar metreküpe ulaştı. Hedefimiz, 2028’de tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20’sini yer altı depolarımızdan karşılamak” açıklamasını yaptı.