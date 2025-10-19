Son Mühür- Türkiye ve Orta Asya’nın ekonomik devlerinden Kazakistan arasındaki dış ticaret ilişkileri son beş yılda olağanüstü bir büyüme kaydetti. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2019 yılında 2 milyar 304 milyon dolar seviyesindeyken, 2024 yılı sonunda üç kat artarak 6 milyar 706 milyon dolara ulaştı. Bu güçlü ivme, iki ülkenin ekonomik iş birliğini daha da derinleştirme kararlılığını pekiştiriyor.

Kazakistan pazarında Türkiye'nin payı iki katına yükseldi

Türkiye, bu süreçte Kazakistan’ın ithalat pazarındaki payını önemli ölçüde artırdı. 2019 yılında Kazakistan’ın toplam ithalatından sadece yüzde 2,5 pay alan Türkiye, 2024 sonu itibarıyla bu payı yüzde 5’e çıkararak iki kat artış sağladı. Bu dikkat çekici yükselişle birlikte Türkiye, Kazakistan’ın en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti. Kazakistan’ın ihracatında da Türkiye'nin rolü büyüdü; 2019’da yüzde 2,7 olan pay, 2024 sonunda yüzde 4’e yükseldi ve Türkiye, Kazakistan’ın en çok ihracat yaptığı altıncı ülke oldu.

Hedef 10 milyar dolar için Almatı Ticaret Heyeti

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolarlık hedefe ulaştırmak amacıyla somut adımlar atılıyor. Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) organizasyonuyla, farklı sektörlerden 18 Türk firması, 20-23 Ekim 2025 tarihleri arasında Kazakistan'ın en yoğun nüfuslu şehri Almatı’da bir Ticaret Heyeti programı gerçekleştirecek. Bu heyet, Kazak iş insanlarıyla bir araya gelerek yeni iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Türk ve Kazak iş dünyası temsilcileri, program kapsamında 21 Ekim 2025 tarihinde Intercontinental Almaty Hotel'de ikili iş görüşmeleri yapacak.

Dengeli ticaret yapısı iş birliğini teşvik ediyor

Türkiye ve Kazakistan arasındaki dış ticaretin dengeli bir seyir izlemesi, karşılıklı ticareti daha da teşvik eden önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. 2024 yılı verilerine göre, Kazakistan’dan Türkiye’ye yapılan ihracat 3 milyar 386 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Türkiye’den Kazakistan’a yapılan ihracat yüzde 12’lik bir artışla 3 milyar 320 milyon dolara ulaşmıştır. Bu neredeyse eşit dağılım, sürdürülebilir bir ticaret ortaklığının temelini oluşturuyor.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Kazakistan’ın bölge ticaretindeki kilit rolüne dikkat çekerek, "Kazakistan, zengin yeraltı kaynakları, geniş tarım alanları, gelişmiş ulaşım altyapısı ve sanayi kapasitesiyle bölgemiz için kritik bir merkezdir," dedi. Başkan Ertan, ticaret hacminin 7 milyar dolara yaklaşmasına rağmen, enerji, madencilik, inşaat, tarım, lojistik ve savunma sanayii gibi sektörlerdeki iş birlikleriyle potansiyelin çok daha yüksek seviyelere taşınabileceğini ifade etti. Ertan, Kazakistan'ın "Orta Koridor" üzerindeki stratejik konumu sayesinde Çin, Orta Asya ve Avrupa'yı bağlayan bir lojistik köprü vazifesi gördüğünü belirterek, Almatı Ticaret Heyeti organizasyonunun bölgesel ticarete ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağını sözlerine ekledi.