Son Mühür / Erkan Doğan - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın Türkiye verilerinde erkek ve kadınlarda en sık görülen kanser türlerine de yer verildi.

Buna göre erkeklerde akciğer kanseri en çok görülürken, kadınlarda ise ilk sırayı meme kanseri aldı. Erkeklerde akciğer kanserini sırasıyla prostat, kolorektum, mesane ve mide kanseri en çok görülen kanserler arasında yerini aldı. Kadınlarda yeni vaka sayısında açık ara farkla meme kanseri ilk sırada yerini aldı. Meme kanseri tüm kanser vakaları içinde yüzde 23,5’luk payı ile en çok görülen kanser çeşiti oldu. Meme kanserini, tiroid, kolorektum, akciğer ve korpus uteri kanserleri izledi. Çalışmada başka bir çarpıcı sonuç daha yayımlandı. 75 yaşından önce kansere yakalanma riski (kümülatif risk) her iki cinsiyet için %22,7 olarak hesaplandı.

Erkeklerde akciğer, kadınlarda meme kanseri en sık görülen kanser türü oldu

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın yayımladığı kanser çalışmasına göre Türkiye’de en sık görülen kanser türleri yer aldı. Veriler, kadın ve erkeklerde en sık görülen kanser türlerinin büyük farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Erkeklerde toplam 132.476 yeni vaka, kadınlarda ise 107.537 yeni vaka tespit edilmiştir.