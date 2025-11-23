KOAH'ın genelde sigaraya bağlı geliştiği bilinse de genetik ve çevresel faktörlerin de hastalığı etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Polatlı, KOAH'ın kronik hastalıklar arasında dünya genelinde üçüncü, Türkiye'de ise dördüncü ölüm nedeni olarak geçtiğini aktardı. Türkiye'de 40 yaş üzerinde tahmini 3,5 milyon KOAH'lı olduğu öngörülüyor.

Prof. Dr. Polatlı, ani sıcaklık değişiklikleri, nem oranındaki değişiklikler ve havadaki kirleticilerin artmasının KOAH hastaları için büyük bir risk oluşturduğunu söyledi. Tedavi verilse bile kişilerin kirleticilere maruz kalmasının, hava yollarında mikrobik olmayan bir iltihabın ortaya çıkmasına yol açtığını; sonrasında bu alanlara virüsler, bakteriler ve hatta mantarların eklenmesiyle alevlenmeler yaşandığını gözlemlediklerini belirtti.

Erken teşhis ve korunma hayati önem taşıyor

Hastalığın yeterince tanı almadığını ve tedavi görmediğini vurgulayan Polatlı, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, erken dönemde yapılan tedavinin ölüm riskini azalttığını kaydetti.

KOAH tedavisinde doğru tanının yanı sıra, hastalığa eşlik eden diğer hastalıkların tedavisinin sağlanmasının da iyileşmede önemli olduğunu belirten Polatlı, en önemli korunma yollarını ise şöyle sıraladı:

Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması.

Hava kirliliğinden uzak kalınması.

Enfeksiyonlardan korunma (başta aşıların yaptırılması).

Prof. Dr. Polatlı, kronik öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi şikayeti olanların, tütün ürünlerine ya da mesleki olarak toz-dumana maruz kalanların, düşük kilogram doğanların mutlaka bir sağlık merkezinde solunum fonksiyon testlerini yaptırması gerektiğini sözlerine ekledi.