Grubun ilk maçında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, İspanya karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Gürcistan maçında Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleri galibiyeti getirmiş, Barış Alper Yılmaz ise kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

Rakibimiz İspanya ise grubun ilk maçında Bulgaristan’ı 3-0 mağlup ederek puanını hanesine yazdırmıştı.

Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye – İspanya karşılaşması 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda başlayacak. Milli maçın TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.