Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda Ağrı Belediye Başkanlığı da yapmış olan AK Partili Savcı Sayan, Almanya’da düzenlenmek istenen Kürt-Yahudi Kongresi’ni eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Savcı Sayan: Şimdi de imanımıza el uzatıyorlar

Kürtlerin, PKK tarafından tehdit edilemeyeceğini savunan ve özünden koparılmak istendiğini savunan Savcı Sayan, “Biz Kürtler, imanımızla, geleneğimizle, aile yapımızla var olduk. Bizi ne PKK temsil eder, ne YPG, ne PJAK, ne de onların taşeron ağaları. 40 yıldır dağlarda gençlerimizi yok edenler, şimdi de imanımıza el uzatıyorlar.

Kürtleri Yahudileştirme, İsrail’le işbirliğine zorlama planlarıyla, milletimizi özünden koparmak istiyorlar. Kürt halkını Yahudileştirmek, İsrail’le aynı safta göstermek isteyenler şunu bilsin: Bu topraklarda imanımıza, inancımıza el uzatan her kim olursa olsun karşısında Kürt halkının çelikten iradesini bulacaktır. Kim uluslararası oyunlara taşeronluk yaparsa; Kürtler ona karşı ayağa kalkacak, direnecek, asla teslim olmayacaktır.” diye konuştu.

“Kürt halkını, sahte kimliklere ve ihanet projelerine teslim etmeyeceğiz”

Ayrıca, Kürtlerin İslam’dan da kopmayacağının altını çizen AK Partili Sayan, hiçbir kirli projeye boyun eğmeyeceklerini vurguladı ve ekledi: “Biz Kürtler, İslam’dan kopmayacağız. Biz Kürtler, Yahudileştirme oyunlarına teslim olmayacağız. Biz Kürtler, hiçbir kirli projeye boyun eğmeyeceğiz. Uluslararası güçler ve onların taşeron örgütleri bilsin ki: Kürtler satılık değildir. Kürtler pazarlık konusu değildir. Kürtler ihanetin parçası olmayacaktır. Devlete sesleniyoruz: Bu komplolara sessiz kalırsanız, halkın vicdanında bunun hesabını veremezsiniz. Kürtlerin imanını, onurunu, savunmak devletin görevidir.

Görevini yapmayan devlet, halkıyla arasına uçurum koyar ve buradan açıkça ilan ediyoruz: Bizim kırmızıçizgimiz İslam’dır. Bizim kırmızıçizgimiz imanımızdır. Bizim kırmızıçizgimiz ailemiz, geleneğimiz, onurumuzdur. Biz Kürtler olarak diyoruz ki: Ne dağlarda yok olacağız, ne de uluslararası oyunlarla kimliğimizden koparılacağız. Bizim yolumuz, iman yoludur. Bizim kimliğimiz, Müslüman Kürt kimliğidir. Bizim kardeşimiz, bu topraklarda aynı kıbleye döndüğümüz Müslüman milletlerdir. Kürtler bu ümmetin evladı, bu toprakların öz sahibidir. Kürt halkını, sahte kimliklere ve ihanet projelerine teslim etmeyeceğiz.”