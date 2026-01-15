Türkiye ile Irak arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilen tüm yolcu ve kargo uçuşları süresiz olarak askıya alındı. Alınan karar Irak makamlarına resmi yazıyla bildirildi. Ancak uçuşların neden durdurulduğuna ilişkin herhangi bir gerekçe paylaşılmadı.

Resmi bildirim Irak makamlarına iletildi

Irak Havalimanları Müdürlüğü Basın ve İletişim Müdürü Ahmed Vahid, Türkiye tarafından gönderilen resmi yazının kendilerine ulaştığını açıkladı. Vahid, bildirimin içeriğinde Türkiye ile Irak arasındaki tüm uçuşların ileri bir tarihe kadar durdurulduğunun yer aldığını söyledi.

Tüm havalimanlarını kapsıyor

Askıya alma kararı, Irak genelindeki bütün havalimanlarında geçerli olacak şekilde uygulanacak. Bu kapsamda Türkiye’den Irak’a ve Irak’tan Türkiye’ye gerçekleştirilen tarifeli ve charter seferlerin tamamı durduruldu.

Gerekçe paylaşılmadı

Irak tarafı, kendilerine iletilen yazıda uçuşların neden askıya alındığına dair herhangi bir bilgiye yer verilmediğini bildirdi. Kararın güvenlik, teknik ya da idari gerekçelerden hangisine dayandığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.