Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında İran’daki protestolar, Venezuela ile yürütülen temaslar ve Grönland’a ilişkin tartışmalar hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda yaşanan bir tartışma ise salona damga vurdu.

Venezuela yönetimiyle yakın temas vurgusu

Leavitt, Venezuela’daki geçici hükümetle ABD arasında yoğun bir temas trafiği yürütüldüğünü belirterek, Washington yönetiminin taleplerinin büyük ölçüde karşılandığını söyledi. İki ülke arasında özellikle güvenlik ve diplomatik konularda iş birliğinin sürdüğünü ifade etti.

İran’da planlanan idamlarla ilgili açıklama

İran’daki protesto dalgasına da değinen Leavitt, ülkede gerçekleştirilmesi planlanan yüzlerce idamın durdurulduğunu belirtti. ABD yönetiminin süreci yakından izlediğini kaydeden Sözcü, diplomatik ve siyasi tüm seçeneklerin değerlendirme masasında olduğunu vurguladı.

Grönland mesajı: Avrupa’nın adımları hedefi etkilemez

Grönland’daki askeri hareketlilikle ilgili soruya yanıt veren Leavitt, Avrupa ülkelerinin bölgeye asker göndermesinin ABD’nin Grönland’a yönelik stratejik hedeflerini etkilemeyeceğini dile getirdi. Washington’un bu konudaki tutumunun net olduğunu ifade etti.

Basın toplantısında gergin anlar

Toplantı sırasında bir muhabirin, Minneapolis’te ICE ajanlarının karıştığı ölüm olayına ilişkin soru yöneltmesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. Leavitt, soruya sert bir şekilde karşılık vererek muhabiri taraflı davranmakla suçladı. Sözcünün kullandığı ifadeler, toplantının en çok konuşulan anlarından biri oldu.

ABD yönetiminin dış politika mesajları

Leavitt’in açıklamaları, ABD yönetiminin İran, Venezuela ve Kuzey Kutbu hattındaki dış politika önceliklerinin sürdüğünü ortaya koyarken, Washington’un küresel gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceği mesajını da verdi.