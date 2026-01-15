Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’daki gelişmeler, hudut güvenliği, Suriye’deki son durum ve devam eden askerî faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Bakanlığa bağlı Askerî Fabrika ve Tersane İşletme AŞ’de (ASFAT) gerçekleştirildi.

“Kitlesel göç tespiti yok, tedbirler hazır”

İran sınırındaki mevcut duruma değinen MSB, Türkiye’ye yönelik şu aşamada kitlesel bir göç hareketliliği tespit edilmediğini açıkladı. Açıklamada, olası risklere karşı sınır hattında ek önlemlerin planlandığı ve ihtiyaç halinde devreye alınacağı vurgulandı.

Bakanlık, 560 kilometrelik İran hududunun, hudut birlikleri tarafından 7 gün 24 saat esasına göre korunduğunu bildirdi. Sınır güvenliği kapsamında elektro-optik kuleler, asansörlü kuleler, modüler beton duvarlar ve hendek sistemlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin ise İHA ve SİHA’larla kesintisiz sürdürüldüğü aktarıldı.

Suriye’de Halep operasyonu ve destek mesajı

Suriye ordusunun, terör örgütü SDG’ye yönelik Halep merkezli operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulunan MSB, operasyonun yalnızca terör unsurlarını hedef aldığı ve bölgenin kontrolünün sağlandığını bildirdi. Açıklamada, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve “tek devlet, tek ordu” ilkesi doğrultusunda hareket edildiği belirtilerek, Şam yönetiminin talep etmesi halinde terörle mücadeleye destek verileceği ifade edildi.

Terörle mücadelede son durum

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir hafta içerisinde 9 PKK mensubunun teslim olduğunu açıkladı. Operasyon bölgelerinde mağara ve sığınaklara yönelik arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü, mayın ve el yapımı patlayıcıların tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

Suriye harekat alanlarında ise terör örgütüne ait tünel sistemlerinin imhasına devam edildiği, Tel Rıfat ve Menbic bölgelerinde bugüne kadar imha edilen toplam tünel uzunluğunun 747 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

C-130 uçağı kazasına ilişkin inceleme

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askerî uçakla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Uçağa ait kritik parçalar üzerinde metalürjik ve yapısal analizlerin titizlikle devam ettiği, kaza kırım incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı.

Kara Kuvvetleri ihaleleriyle ilgili soruşturma

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın taşıma ihalelerine ilişkin yürütülen soruşturmada, hazırlanan raporun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği açıklandı. MSB, hem idari hem de adli sürecin eş zamanlı olarak yürütüldüğünü, gözaltı işlemlerinin Bakanlığın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini bildirdi.

NATO görevleri ve hava polisliği faaliyetleri

Türkiye’nin NATO hava sahasının korunmasına yönelik Geliştirilmiş Hava Polisliği faaliyetlerine katkı sunduğu belirtilirken, geçmiş dönemde Polonya ve Romanya’da görevlerin başarıyla icra edildiği ifade edildi. Önümüzdeki süreçte Estonya ve Romanya’da yeni görevlerin planlandığı duyuruldu.

İsrail’in Ateşkes ihlallerine tepki

MSB, Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik uluslararası beklentiye rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekti. Ateşkes ihlallerinin ve insani yardımların engellenmesinin bölgesel istikrarsızlığı artırdığı vurgulandı.

Eurofighter Typhoon tedarik süreci

Bakanlık, Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik sürecine ilişkin temasların sürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı’nın BAE Systems yöneticileriyle görüşeceği, Hava Kuvvetleri Komutanı’nın ise İngiltere ve Katar hava kuvvetleri yetkilileriyle temaslarda bulunacağı belirtildi.