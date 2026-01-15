İran yönetimi, ülke genelinde yaşanan son olaylara ilişkin Birleşmiş Milletler’e resmi başvuruda bulundu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, yaşanan şiddet olaylarının terör örgütleri ve dış aktörler tarafından yönlendirildiğini savundu.

Tahran yönetiminden BM’ye resmi başvuru

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, 9-10 Ocak tarihlerinde ülke genelinde yaşanan olaylara ilişkin Tahran’ın resmi tutumunu aktardı. Arakçi, bazı kentlerde meydana gelen şiddet eylemlerinin DEAŞ benzeri terör yapılanmaları tarafından organize edildiğini ileri sürdü.

“Barışçıl protestolar silahlı eylemlere dönüştürüldü”

Mektupta, 28 Aralık’ta başlayan ekonomik temelli protestoların başlangıçta barışçıl nitelik taşıdığı, ancak sonrasında terör unsurlarının sürece müdahil olmasıyla şiddet boyutuna ulaştığı vurgulandı. Arakçi, kolluk kuvvetleri ve sivillere yönelik silahlı saldırılar, kamu binalarının ve dini mekanların hedef alınması gibi olayların, protestoların sistematik biçimde istismar edildiğini ortaya koyduğunu belirtti.

“Uluslararası hukuk açıkça ihlal ediliyor”

Arakçi, bazı ABD’li yetkililerin açıklamalarının, İran’daki şiddeti teşvik eder nitelikte olduğunu savunarak, bu tutumun Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu dile getirdi. Tahran yönetimi, bu tür açıklamaların terörü teşvik ettiğini ve devletlerin iç işlerine müdahale anlamı taşıdığını kayda geçirdi.

ABD’nin insan hakları söylemine eleştiri

Mektupta, ABD’nin İran halkının insan haklarını savunduğuna yönelik açıklamalarının “aldatıcı” olduğu vurgulandı. Arakçi, Washington yönetiminin yaptırım politikalarının ülkedeki ekonomik sıkıntıları derinleştirdiğini ve mevcut protesto ortamının oluşmasına zemin hazırladığını ifade etti.

“Halk dış müdahaleye karşı birlik mesajı verdi”

12 Ocak’ta İran genelinde düzenlenen geniş katılımlı yürüyüşlere de değinen Arakçi, bu gösterilerin halkın dış müdahalelere karşı tutumunu ve ulusal birlik vurgusunu ortaya koyduğunu belirtti. İran yönetiminin, vatandaşların barışçıl toplanma hakkına saygı gösterdiğini ancak kamu düzeni ve ulusal güvenliği sağlama sorumluluğunu da kararlılıkla yerine getirdiğini aktardı.

Savunma Bakanı’ndan ABD ve İsrail’e suçlama

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade ise yabancı ülkelerin askeri ataşeleriyle yaptığı toplantıda, ABD ve İsrail’i ülkedeki ayrılıkçı gruplara destek vermekle suçladı. Nasırzade, bazı ülkelerde kurulan merkezler aracılığıyla bu gruplara mali ve lojistik destek sağlandığını öne sürdü.

Şiddet eylemleri için “para karşılığı” iddiası

Nasırzade, ülke içindeki bazı şiddet eylemlerinin para karşılığı gerçekleştirildiğini iddia ederek, yurtdışından finansman sağlandığını savundu. Açıklamaya göre, şiddet olaylarına katılan bazı kişilerin, eylemler karşılığında farklı tutarlarda ödeme aldıklarını itiraf ettikleri ileri sürüldü.

