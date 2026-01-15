İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülmekte olan yasaklı madde soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Yeni test sonuçları açıklanırken, 15 kişinin daha testi pozitif çıktı. Rabia Karaca, Rabia Yaman, Zohaer Majhadi, Buse İskenderoğlu, Dilara Ege Çevik ve Cengiz Can Atasoy'un da dahil olduğu 15 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Burak Güngörmedi, Ayhan Yücesoy, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Tuğrulbey Aran, Cihan Güler, Pınar Mintaş ve Serap Saylan gibi isimlerin ise saç ve kan örneklerinde yasaklı madde pozitif çıktı.

5 isimin test sonucu negatif!

Haluk Şentürk, Ali Baran Süzer, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz ve Ömer Can Kılıç'ın ise test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.