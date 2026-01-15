ABD’nin Venezuela’ya yönelik petrol yaptırımları sürerken, Karayipler’de yaptırım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir petrol tankerine daha el konuldu. “Veronica” adlı geminin ABD Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulduğu açıklandı.

Şafak vakti operasyon

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sabahın erken saatlerinde Sahil Güvenlik güçlerinin Karayipler açıklarında Veronica isimli petrol tankerine yönelik operasyon düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, geminin Venezuela bağlantılı olduğu ve yürürlükteki deniz karantinası kurallarını ihlal ederek faaliyet yürüttüğü belirtildi.

“Hayalet filo” vurgusu

Noem, el konulan tanker için “yaptırımları delmek amacıyla kullanılan hayalet filo gemilerinden biri” ifadesini kullandı. Geminin daha önce Venezuela sularından geçerek yaptırım kapsamındaki sevkiyatlara dahil olduğu ve bu nedenle takibe alındığı kaydedildi.

Üç bakanlık ortak hareket etti

Operasyonun Savunma, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarının koordinasyonuyla gerçekleştirildiği bildirildi. Noem, Sahil Güvenlik ekiplerinin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini ve operasyonun sorunsuz şekilde tamamlandığını ifade etti.

ABD’den kararlılık mesajı

ABD yönetimi, Venezuela’ya yönelik yaptırımların ihlal edilmesine izin verilmeyeceğini vurgulayarak, denizlerde yürütülen denetimlerin artarak süreceğini duyurdu. Noem, ABD adaletinden kaçmanın mümkün olmadığını belirterek, Sahil Güvenlik Teşkilatı’nın her koşulda yetkilerini tam kapasiteyle kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Denizlerde denetimler sürecek

Yetkililer, Karayipler’de yürütülen operasyonların bölgedeki yasa dışı petrol taşımacılığını engellemeye yönelik olduğunu ve yaptırım rejiminin etkin şekilde uygulanması amacıyla kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.