Son Mühür- Türkiye bir yandan açlık sınırının altında kalan asgari ücretle diğer yandan artık sıradanlaştığı için çoğu zaman göz ucuyla takip edilir hale gelen iş cinayetleri sorunuyla boğuşuyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi'nin bu yılın ilk 11 ayı için çıkardığı istatistik yaşanan sorunun ciddiyetini göstermesiş bakımından önemli detaylar içeriyor.

İSİG'in rakamlarına göre Türkiye'de her gün altı insan adına iş kazası denen iş cinayetlerinde yaşama gözlerini yumuyor. İnşaat, tarım, ve taşımacılık sektörlerinin en tehlikeli sektörler olarak öne çıktığı süreçte kayıtlara geçen iş cinayetleri şöyle.



Ocak'ta 180 işçi,

Şubat'ta 129 işçi,

Mart'ta 158 işçi,

Nisan'da 156 işçi,

Mayıs'ta 178 işçi,

Haziran'da 161 işçi,

Temmuz'da 207 işçi,

Ağustos'ta 192 işçi,

Eylül'de 208 işçi,

Ekim'de 171 işçi,

Kasım'da 216 işçi,

On bir ayda en az 1956 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.