Son Mühür- Miss Universe (Kainat Güzellik Yarışması) elemelerinde ilk 30’a giremeyen Ceren Arslan, sonuçlardan sonra hakkının yendiğini söyleyerek gündem olmuştu. Arslan, Türkiye’ye dönüşünün ardından da iddialarını sürdürdü.

“Belgelerle açıklayacağım”

Arslan, yarışmanın kazananı Fatima Bosch Fernandez’e torpil yapıldığı yönündeki tartışmalara dair çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Fernandez’in babası Bernardo Bosch ile Miss Universe CEO’su Raul Rocha arasında iş ilişkisi bulunduğu iddialarına değinen Arslan şu sözleri dile getirmişti:

“Evet, ben de böyle hissettim. Yarışmada birçok açıdan haksızlık olduğunu hissettim. Bunları ilerleyen süreçte belgeleriyle, kanıtlarıyla anlatacağım.

İlk 30’da olmayı kesinlikle hak ediyordum. Türk halkının verdiği oylara bakarsanız bile bu sonuç açıkça ortada. Düşünün, dört-beş kategoride birinci çıkıyorum ama kurul beni ilk 30’a almıyor.”

‘Gel Konuşalım’a konuk oldu

Türkiye’ye döndükten sonra ‘Gel Konuşalım’ adlı magazin programına katılan Ceren Arslan, sunucularla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Programda hem yarışma sürecini hem de hakkı yendiğini düşündüğü noktaları yeniden anlattı.

“Lisenin konuşulan kızlarıydık”

Ceren Arslan, yayında ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile ilgili dikkat çeken bir bilgi de paylaştı. Saraçoğlu ile aynı lisede okuduklarını belirten Arslan şöyle konuştu:

“Afra’yı severek takip ediyorum. Aramızda çok yakın bir arkadaşlık yoktu ama lisede birbirimizi tanıyorduk. İkimiz de okulun konuşulan kızlarıydık. İnşallah onun gibi başarılı bir oyuncu olurum. Aynı projede yer almak nasip olur.”