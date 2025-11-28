Son Mühür- Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” dizisinde canlandırdığı ‘Nalan’ karakteriyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, son dönemde yeni projeler yerine ailesine zaman ayırmayı tercih ediyor. 2016 yılında Emre Yetkin ile evlenen ünlü oyuncu, temmuz ayında ilk bebekleri Luna’yı kucağına almıştı.

Luna’yı doğayla iç içe büyütmek için Ayvalık’ı seçti

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Biricik, vaktinin büyük bölümünü kızıyla geçiriyor. Şehir hayatından uzak, daha sakin ve güvenli bir ortam arayışı, çiftin Ayvalık’a yönelmesine neden oldu. Biricik, Luna’nın doğayla iç içe bir çocukluk geçirmesini istediğini belirtti.

Ayvalık’ta butik otel açtı

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, hem kızları için sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak hem de doğayla iç içe bir düzen kurmak amacıyla Ayvalık’ta 5 odalı butik bir otel açtı. Çift, yaz aylarının tamamını burada geçirirken, kışın da fırsat buldukça Ayvalık’a geldiklerini ifade etti.

“Kızımızı köy ortamında büyütmek istedik”

Biricik, Ayvalık’taki otelin aileleri için özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Orayı yapmamızın amaçlarından bir tanesi de çocuğumuzu köyde ve güven ortamından daha küçük bir yerde büyütebilmekti.”

Ünlü oyuncu, Luna için daha doğal, sakin ve güvenli bir yaşam alanı yaratmanın kendileri için öncelik olduğunu söyledi.