Sakarya'da bir vakfa ait yurtta kalan kız öğrencilerin tükettiği tavuk döner sonrası rahatsızlanması üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Son dönemde Türkiye genelinde benzer gıda kaynaklı zehirlenme vakalarının artış göstermesi, yaşanan olayı daha dikkat çekici hale getirdi.

Tavuk döner sonrası rahatsızlandılar

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’daki bir vakıf yurdunda kalan 14 kız öğrenci, akşam saatlerinde dışarıdan sipariş ettikleri tavuk döneri tükettikten bir süre sonra bulantı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Öğrencilerin durumu bildirmesi üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye sevk edildiler

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla Serdivan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden bazılarının işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, diğer öğrencilerin ise gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Tedavisi süren öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İnceleme başlatıldı

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken, zehirlenmeye neden olan etkenin, yapılacak laboratuvar analizlerinin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Yetkililer, sürecin adli ve idari boyutuyla takip edildiğini belirtti.

Son dönemde benzer vakalar artıyor

Ülke genelinde son dönemlerde gıda kaynaklı zehirlenme şüphesiyle hastanelere yapılan başvurularda artış gözlenmesi, toplu tüketim yapılan ürünlerde denetim ve hijyen konusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle hızlı tüketim gıdaları ve açıkta satışa sunulan ürünler, halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.