Son Mühür- Güvenlik birimleri tarafından ülke genelinde yürütülen denetimlerde toplam 431 bin 446 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda 972 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

55 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Denetimlerde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik de önemli sonuçlar elde edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, 9’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Denetimler 15 bin 154 noktada yapıldı

Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalara; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri katıldı.

Bu kapsamda:

28 bin 581 personel

9 bin 109 ekip

5 bin 702 noktada

denetim gerçekleştirildi.

Umuma açık alanlar ve terminaller kontrol edildi

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan kontrollerde:

7 bin 617 umuma açık yer

500 terminal

7 bin 37 diğer alan

olmak üzere toplam 15 bin 154 yer denetlendi.

Geri gönderme işlemleri başlatıldı

Denetimler sırasında tespit edilen düzensiz göçmenler hakkında geri gönderme işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göç yönetiminin insan haklarına saygılı, hukuk ve kamu düzeni çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

Yerlikaya, açıklamasında denetimlerde görev alan tüm birimlere teşekkür ederek, Türkiye’nin göç yönetimi konusunda çok boyutlu ve kararlı bir mücadele yürüttüğünü ifade etti.