Son Mühür- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmesinde sendikalarla iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti. Sürecin kapalı kapılar ardında yürütülmeyeceğini ifade eden Işıkhan, sendikaların görüşlerinin alınacağını söyledi.

Bakan Işıkhan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Biz tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahibiz. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım; mutlaka istişarede bulunacağız.”

Gözler 18 Aralık’taki toplantıda

Asgari ücret maratonunda tansiyon yükselirken, sürecin kritik aşamalarından biri 18 Aralık Perşembe günü yaşanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde ikinci kez bir araya gelecek.

Toplantıda, 2026 yılı için belirlenecek asgari ücret rakamlarının masaya yatırılması bekleniyor.

7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor

Asgari ücret artışı, doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendirirken, dolaylı etkileriyle birlikte toplumun geniş kesimlerini etkiliyor. Bu nedenle yürütülen görüşmeler kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Mevcut asgari ücrette son durum

Hâlihazırda yürürlükte bulunan asgari ücret uygulamasına göre, bir çalışanın eline geçen net ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Yeni dönemde belirlenecek rakam, hem çalışanların gelirini hem de işveren maliyetlerini doğrudan etkileyecek.