Bakan Yerlikaya, emniyet personelinin uzun süredir beklediği 4 gruplu 12/36 çalışma sistemine geçiş için takvimin netleştiğini açıkladı. Daha önce personel yetersizliği nedeniyle uygulanamayan sistem için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirten Yerlikaya, 2026 yılının son çeyreğinde, özellikle ekim ya da kasım aylarında bu çalışma düzeninin hayata geçirileceğini ifade etti.

Atama süreçlerinde yeni uygulamalar

Atama ve yer değiştirme süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, Mart 2025’te devreye alınan “Görev Puanı” sisteminin adil bir yapı oluşturduğunu söyledi. Bu kapsamda, emniyet personelini yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler de paylaşıldı.

Buna göre, bugüne kadar yılda iki kez yapılan mazeret ve eş durumu atamalarının bundan sonra her ay düzenli olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca 2026 yılı genel atama döneminden itibaren polislere zorunlu ikinci şark görevi tebligatının gönderilmeyeceği açıklandı.

Ücret dengesi ve yeni Emniyet Teşkilat Kanunu hazırlığı

Yerlikaya, Emniyet Teşkilat Kanunu’na ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve hazırlanan taslağın kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını kaydetti. Açıklamasında, jandarma, sahil güvenlik ve emniyet hizmetleri sınıfları arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini vurguladı.

Aynı görevde bulunan personelin özlük hakları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenlemelerin olgunlaşmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Standart kadro çalışması tamamlandı

Bakan Yerlikaya, emniyet teşkilatına yönelik “standart kadro” çalışmasının tamamlandığını da açıkladı. Bu düzenleme sayesinde personelin illere göre dağılımının daha dengeli ve verimli hale getirildiğini belirten Yerlikaya, yeni sistemin hizmet kalitesine olumlu katkı sağlayacağını söyledi.