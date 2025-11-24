Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlenen yemek etkinliği zehirlenme vakasıyla sonuçlandı.

Öğrencilerin evde hazırlayıp okula getirdiği yemekleri paylaştığı etkinlikte 5 öğrenci fenalaşarak hastanelik oldu.

Ev yapımı yemekler zehirlenmeye yol açtı

İddiaya göre öğrenciler, öğretmenlerine sürpriz yapmak amacıyla farklı çeşitlerde yemekler hazırlayıp sınıfta etkinlik düzenledi.

Bir süre sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı. Durum öğretmenlere bildirilince hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

Sağlık ekipleri hızla okula sevk edildi

İhbarın ardından okula kısa sürede sağlık ekipleri yönlendirildi. Fenalaşan 5 öğrenci ilk müdahalenin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi ile Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Öğrencilerin durumu iyi

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre farklı yemeklerin bir arada tüketilmesine bağlı olarak zehirlenme şüphesi oluştuğu, öğrencilerde mide bulantısı şikayetlerinin görüldüğü belirtildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor

Okulda yaşanan zehirlenme vakasıyla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililerin öğrencilerin getirdiği yiyeceklerle ilgili detaylı değerlendirme yaptığı öğrenildi.