Son Mühür- AA’nın aktardığı bilgilere göre, son dönemde kamuoyunda tartışmalara yol açan ve özellikle 18 yaş altı bireyler arasında kullanımının arttığı tespit edilen bahis faaliyetlerine ilişkin kapsamlı kanuni çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortak bir teknik çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Bahis reklamlarına yasak geliyor

Hazırlıkları devam eden yasal düzenlemenin, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanıyor. Kanun teklifinde, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin yanı sıra, bahis reklamlarının tamamen yasaklanması da yer alacak. Düzenlemenin yasalaşması halinde, bahis reklamları alkollü içki ve sigara reklamlarıyla aynı kapsamda değerlendirilecek.

15-18 yaş grubuna erişim sınırlandırılacak

Yasa teklifinde ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahis faaliyetlerine erişiminin engellenmesine yönelik önlemler de bulunacak. Bu kapsamda, yaş gruplarına yönelik denetimlerin artırılması ve erişim kanallarının sınırlandırılması hedefleniyor.