Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamlarına sert tepki gösterdi. Adem, gıda enflasyonunun yüzde 34,87’ye ulaştığını belirterek, hükümetin 'enflasyon düşüyor' söylemini eleştirdi.

“En azından bir günlüğüne milletle dalga geçmeyi bıraksınlar”

Avrupa Birliği ve OECD ortalamasına göre gıda enflasyonunda çift haneli olan tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen CHP’li Erhan Adem, iktidarın vatandaşlarla dalga geçtiğini belirterek, “Bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Tüketici Fiyat Endeksi yıllık %32,87 artarken, gıda enflasyonu %34,87’ye ulaştı.

Sadece bu ay içinde temel gıda ürünlerinde görülen artışlar bile, halkın cebinin ne denli daraldığını ve sofraların nasıl küçüldüğünü ortaya koyuyor. Taze sebzede %13,77, makarnada %7,83, pirinçte %6,88, yumurtada %6,50, kuru baklagiller %6,26 artış yaşanırken hâlâ ‘tek haneyi hedefliyoruz’, ‘enflasyon düşüyor’ gibi açıklamalar yapmak, halkla alay etmekten farksızdır.

Böylesi bir günde bari sussunlar, en azından bir günlüğüne milletle dalga geçmeyi bıraksınlar. Avrupa Birliği ülkeleri ve OECD ortalaması açıkça ortada: Gıda enflasyonu %3,5 seviyesinde. Biz %34,87 ile on katı enflasyon yaşıyoruz. Gıda enflasyonunda çift haneli olan tek ülke biziz. Bu bile başlı başına bir ekonomi yönetimi ayıbıdır. Donmuş kiraz üretiminden kuraklaşan buğday tarlasına kadar her sorunu ‘doğal afet’ bahanesine yıkmak, yönetemeyenlerin kolaycılığıdır.” dedi.

“Bu işin peşini bırakmayacağız”

Son olarak, artık çözüm üretme zamanının geldiğini belirten CHP’li Adem, şu ifadeleri kullandı: “Bugün hesap verme günüdür. Bugün susma değil, çözüm üretme günüdür. Bizler, halkın sofrası boş kalmayana kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Tarımdan hayvancılığa, üretimden tedarik zincirine kadar her alanda gerçekçi ve acil politika önerilerimizle sahadayız. Halkımızın izdihamda beklediği market kuyruklarını, çocuğuna süt alamayan anneleri, pazardan artıkları toplayan yaşlılarımızı görmezden gelenlerin karşısında durmaya devam edeceğiz.”