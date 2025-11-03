Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Ekim ayında fiyatı en çok artan ürün grubu erkek giyim olarak kayıtlara geçti. Erkek giyim ürünlerinde fiyat artışı yüzde 15’in üzerine çıkarak ayın “zam şampiyonu” unvanını aldı.

Giyim grubunda artış rekoru kırıldı

TÜİK verilerine göre yalnızca erkek giyim değil, kadın ve çocuk giyiminde de dikkat çekici artışlar yaşandı. Kadın giyim ürünlerinde fiyatlar yüzde 13,91, çocuk giyiminde ise yüzde 13,83 oranında yükseldi. Mevsim geçişlerinin etkisiyle giyim harcamalarındaki artış, ekim enflasyonuna doğrudan yansıdı.

Gıda ve ulaşımda da artışlar hız kesmedi

Ekim ayında fiyatı en fazla artan diğer ürünler arasında taze sebzeler (patates hariç) yüzde 13,77 ile ikinci sırada yer aldı.

Gıda ürünlerinde özellikle toz kakao (%11,40), makarna çeşitleri (%7,83) ve pirinç (%6,93) fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. Ulaşım kaleminde ise taksi ile şehir içi ulaşım ücretleri yüzde 8,70 oranında arttı.

Ayakkabıda çift haneli artış

Ekim ayında ayakkabı fiyatlarında da dikkat çekici artış yaşandı. TÜİK verilerine göre, kadın ayakkabısı yüzde 10,51, çocuk ve bebek ayakkabısı yüzde 9,52 oranında zamlandı. Bu artışların da mevsimsel değişimle birlikte talep artışından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Ucuzlayan ürünlerde başı evcil hayvan ürünleri çekti

Ekimde fiyatı en çok düşen ürün grubu ise evcil hayvanlarla ilgili ürünler oldu. Bu kalemde fiyatlar yüzde 8,74 oranında geriledi.

Fiyatı düşen diğer ürün ve hizmetler arasında ise şehirler arası yolcu taşımacılığı (%−7,62), hava yolu taşımacılığı (%−7,27), dondurma (%−4,61) ve küçük aksesuarlar (%−4,01) yer aldı.

Ayrıca oteller ve pansiyonlarda konaklama fiyatları (%−2,79) ile patates (%−1,85) ve taze meyveler (%−1,19) gibi kalemlerde de gerileme yaşandı.