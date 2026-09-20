Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de sezonun 6.haftasında Göztepe Spor Kulübü ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Gürsel Aksel Stadyumunda oynanan müsabakada İzmir temsilcisi, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Göztepe, üçüncü beraberliğini alırken henüz galibiyetle tanışamadı. Milli aranın ardından sarı-kırmızılılar, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe’nin galibiyet hasreti devam ediyor.

İlk yarıda Arda Okan fırtınası!

Maça hızlı ve tempolu başlayan Göztepe Spor Kulübü, 4.dakikada Arda Okan Kurtulan’ın sağ kanattan geliştirdiği pozisyonda Richard Akonnor’un şutu direkten döndü. Direkten dönen topu Arda Okan tamamladı ve sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti. İlk golden sonra hücumda iştahlı oynayan İzmir temsilcisi, Henrıque ve Rhadlney ile ikinci gol arayışına geçti.

Göztepe, baskılı oynadı!

Çaykur Rizespor, kendi yarı sahasına kapanırken ev sahibi takım sağ kanattan Arda Okan Kurtulan ile yüklenmeye devam etti. Karşılaşmanın 16.dakikasında Göz-Göz, hızlı hücumda Malcom Bokele ve Janderson ikilisiyle ikinci gole yaklaştı. Karadeniz temsilcisi sol kanattan Sagnan ile hücum organizasyonunu kurmaya çalıştı. Mücadelenin 20.dakikasında eksik yakalanan misafir takım gol tehlikesiyle karşılaştı. Göztepe 22. dakikada Alex Matos‘un şutuyla etkili oldu. Misafir takımın ilk yarıda isabetli şutu olmadı.

Göztepe’nin hücum üçlüsü

Sarı-kırmızılılar, ön alanda baskılı oyununa devam etti. Maçın 30.dakikasından sonra oyunda sertlik arttı. 35.dakikada Göztepeli taraftarlar ışık gösterisinde bulundu. 36.dakikada Richard Akonnor’un ortasında Taha Altıkardeş ceza sahasında kafayla vurdu ve Fofana kurtardı. İzmir temsilcisi, 40.dakikada hücumda Juan, Janderson ve Rhadlney üçlüsüyle harikalar yarattı. Hakem Oğuzhan Çakır, 4 dakikalık uzatma süresi verdi. İlk yarı Göztepe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Son sözü Efkan Bekiroğlu söyledi!

Maçın ikinci yarısında Göztepe, oyunun üstünlüğünü elinde tutmaya çalıştı. Sarı-kırmızılılar, hücumda organize olmaya çalışırken Çaykur Rizespor, kontra ataklarla rakip kaleyi yokladı. Ev sahibi takımda Anjorin, Antunes, Armstrong oyuna girdi. Karşılaşmanın 70.dakikasında misafir takım Qlawoyın ile skoru 1-1 eşitledi. İlk golden sonra üst üste hücumda organize olan Karadeniz temsilcisi 80.dakikada Iustin Doicaru ile 1-2 öne geçti.Göztepe, 90+2’de penaltı kullandı. Efkan Bekiroğlu ters köşeye attığı golle skoru eşitledi 2-2. Göztepe-Çaykur Rizespor maçı 2-2 berabere sona erdi.

STADYUM: Gürsel Aksel Stadyumu

HAKEM: Oğuzhan Çakır, Osman Gökhan Bilir, Mert Bulut

GÖZTEPE: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney, Alex Matos, Andre Da Silva, Richard Akonnor, Ege Yıldırım, Malcom Bokele, Janderson

TEKNİK DİREKTÖR: Stanimir Stoilov

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Attılla Mocsı, Talha Sanuç, Alı Sowe, Qlawoyın, Taylan Antalyalı, Qazım Lacı, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Sagnan, Emrecan Bulut

TEKNİK DİREKTÖR: Recep Uçar

SARI KART: Arda Okan Kurtulan (16.dk), Alex Matos (18.dk), Rhadlney (69.dk), Bekir Böke (79.dk), Taha Altıkardeş (85.dk), Zakaria Ariss (88.dk)

GOL: Arda Okan Kurtulan (4.dk), Qlawoyın (70.dk), Iustin Doicaru (80.dk), Efkan Bekiroğlu (90+2)