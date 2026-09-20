Sıradaki MotoGP yarışı ne zaman sorgusu yapan motor sporları meraklıları, hız canavarlarının boy göstereceği Asya turunu araştırıyor. Avrupa pistlerine şimdilik veda eden takımlar ve sürücüler, sezonun 16. ayağında Japonya'da kozlarını paylaşacak. Nefesler şimdiden tutuldu.

Liderlik koltuğu için kıyasıya çekişen yıldız pilotlar, 14 virajlı Motegi pistinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Motosiklet tutkunlarını sabahın erken saatlerinde ekran başına toplayacak dev randevu için geri sayım başladı. Rekabet giderek kızışıyor.

Sıradaki MotoGP yarışı ne zaman ve nerede yapılacak?

2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sıradaki yarış, 2 - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Japonya'daki Twin Ring Motegi pistinde koşulacak; ana yarış pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

Uzak Doğu etabının açılışını yapan Motegi randevusu, cuma günü antrenman turlarıyla start alacak. Cumartesi günü sıralama turları ve sprint yarışıyla yükselen tansiyon, pazar sabahı büyük yarışla zirveye çıkacak. Tribünler dolup taşacak.

2026 MotoGP Japonya Grand Prix yarış programı ve kalan takvim

Dünya şampiyonasında sezon finaline doğru yaklaşırken kalan yedi yarışın resmi takvimi şu şekilde sıralanıyor:

Yarış no Grand Prix Pist adı Ana yarış tarihi 16 Japonya GP Twin Ring Motegi 4 Ekim 2026 17 Endonezya GP Pertamina Mandalika 11 Ekim 2026 18 Avustralya GP Phillip Island 25 Ekim 2026 19 Malezya GP Sepang Uluslararası Pisti 1 Kasım 2026 20 Katar GP Lusail Pisti 8 Kasım 2026 21 Portekiz GP Algarve Pisti 22 Kasım 2026 22 Valensiya GP Circuit Ricardo Tormo 29 Kasım 2026

Avusturya'da teker döndüren takımlar hiç vakit kaybetmeden lojistik hazırlıklarını tamamlayarak ekipmanlarını Tokyo seferine hazırlıyor. Asya'daki zorlu hava koşulları ve nemli zeminler şampiyonanın kaderini tayin edecek.

Avusturya Grand Prix sonrası şampiyonluk yarışı nasıl etkilendi?

Spielberg'de zafere uzanan Pedro Acosta, kariyerinin en görkemli galibiyetlerinden birine imza atarak üst sıralardaki puan baskısını artırdı. İkincilikle yetinen Jorge Martin istikrarlı temposunu korurken, beşinci sırada finiş gören Marc Marquez ile yedinci sırayı alan Francesco Bagnaia cephesinde kayıplar moralleri bozdu. Denge baştan kuruldu.

Motosiklet severler Motegi'deki sert frenleme noktalarında Ducati ile KTM arasındaki büyük hesaplaşmayı canlı takip edecek. Canlı yayınlar S Sport ve S Sport Plus ekranlarından Türkçe anlatımla motor sporları tutkunlarına ulaşacak. Asfalt yeniden ağlayacak.