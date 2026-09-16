A Millî Futbol Takımımız, 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi serüvenine taraftarı önünde merhaba diyor. Gruptaki ilk büyük sınav olan zorlu Fransa mücadelesini tribünden izlemek isteyen futbolseverler için beklenen bilet satışı duyurusu resmi olarak yapıldı.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Uluslar A Ligi 1. Grup fikstürüne göre millilerimiz, Fransa'yı 25 Eylül Cuma günü ağırlayacak. Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu heyecan verici müsabakanın başlama düdüğü tam 21.45'te çalacak.

MİLLİ MAÇ BİLETLERİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Karşılaşmayı yerinde takip etmek isteyen sporseverler için genel bilet alım süreci resmen başlatıldı. Taraftarlar, geçerlilik süresi devam eden herhangi bir kulüp logolu kartları aracılığıyla dijital platformlardan işlem yapabiliyor. Bilet alımları Passo'nun resmi web sitesi olan "www.passo.com.tr" üzerinden veya akıllı telefonlardaki Passo Mobil uygulaması vasıtasıyla kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.

TARAFTAR KARTI OLMAYANLAR BİLET ALABİLİR Mİ, STADYUMA GİRİŞ NASIL YAPILACAK?

Herhangi bir Passo Taraftar Kart sistemine dahil olmayan futbol tutkunları da maça girebilme imkanına sahip bulunuyor. Bu durumdaki kişiler, doğrudan "www.passotaraftar.com.tr" adresine yönelerek hiçbir ücret ödemeden üyelik adımlarını tamamlayıp biletlerini temin edebilecekler.

Mücadele günü Kocaeli Stadyumu turnikelerinden geçişlerde ise seyircilere üç farklı alternatif sunuluyor. Bilet sahipleri, yeni nesil çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını, cep telefonlarındaki Passo Mobil uygulamasındaki karekodu veya fiziksel Passo Taraftar Kartlarını kullanarak maça giriş yapabilecekler.