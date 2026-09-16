Son Mühür/Hüseyin Demir Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu karşılaşmaları oynandı. Ege derbisinde, Altay Spor Kulübü ile Söke 1970 SK kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 0-2 geride bitirdi. İkinci yarında rakibine direnemeyen İzmir temsilcisi, sahadan 2-4 mağlup ayrıldı. Böylelikle Altay Spor Kulübü, kupaya veda etti.

Altay maça kötü başladı!

Maça her iki takım sakin ve kontrollü başladı. İzmir derbisinden çıkan Altaylı oyuncularda fiziksel olarak yorgunluk gözlemlendi. Teknik direktör Tuna Üzümcü’nün öğrencileri, 20.dakikadan sonra hücumda gol arayışına geçti. Misafir takım kontra ataklarla rakip kaleyi yoklarken 43.dakikada Kağan Bağış ile 0-1 öne geçti. İlk golden sonra ivme yakalayan Söke 1970, Eren Çakır ile ikinci golünü attı. İzmir temsilcisi, soyunma odasına 0-2 geride gitti.

İzmir ekibi, rakibine direnemedi!

Siyah beyazlılar, soyunma odasında teknik direktör Tuna Üzümcü’nün motivasyon konuşmasından sonra ikinci yarıya hırslı ve istekli başladı. Söke 1970, karşılaşmanın 56.dakikasında Kağan Bağış kafayla attığı golle 0-3 öne geçti. Üç gol ile iştahlı oynayan misafir takım skor üstünlüğünü elinde tuttu. Çınar Taha'nın kısa düşen geri pasında araya giren Cemil, kaleciden sıyrılarak topu ağlara gönderdi 0-4. Altay Spor Kulübü, üst üste yediği gollerle oyun disiplininden koptu.

Yiğit Erdem Gençtürk dikkat çekti!

Yunus Efe Sarıkaya, sahne girdi ve 72.dakikada siyah-beyazlılar, farkı 3’e indirdi. Son topa kadar mücadele eden İzmir ekibi, Efe Pehlivan ile farkı 2’ye indirdi. Altay Spor Kulübü, sahadan 2-4’lük skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Altay Spor Kulübü, 3.Lig 2.Grup’ta bu hafta Gemlik Sümerbey Futbol Spor Kulübü ile karşılaşacak. İzmir temsilcisinde stoper pozisyonunda görev alan 2009 doğumlu Yiğit Erdem Gençtürk, sahadaki performansıyla dikkat çekti. Altay altyapısından yetişten Gençtürk taraftarların gönlünde taht kurdu. Önümüzdeki dönemlerde teknik direktör Tuna Üzümcü’nün genç oyuncuya önemli süreler vermesi bekleniyor.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Samet Yağcı, Sefacan Doğru, Ahmet Eroğlu

ALTAY: Arhan - Yunus Efe, Yiğit Erdem, Sefa, Çınar Taha, Sani (Dk. 64 Efe Pehlivan), Özay, İsa Toygar (Dk. 64 Emirhan), Mehmet Nur (Dk. 82 Ahmet Enes), Caner (Dk. 46 Mehmet Baran), Ferhat (Dk. 46 Enes Türker Türkoğlu)

SÖKE 1970 SK: Halil Yiğit - Yağız, Yiğithan (Dk. 70 Aytuğ), Deniz, Talha Emir (Dk. 64 Cemil), Cengizhan, Eren Paşahan, Kağan Bağış, Eren Çakır (Dk. 46 Boran), Emin (Dk. 46 Çınar), Batuhan (Dk. 46 Berhan)

GOLLER: Dk. 43 ve Dk. 56 Kaan Bağış, Dk. 45 Eren Çakır, Dk. 68 Cemil (Söke 1970), Dk. 72 Yunus Efe, Dk. 90+3 Efe Pehlivan (Altay)

SARI KARTLAR: Eren Çakır, Cengizhan, Çınar (Söke 1970)