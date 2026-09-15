Fransız futbolunun yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ile eski kulübü Paris Saint-Germain (PSG) arasındaki hukuki süreç sonuçlandı. Paris Temyiz Mahkemesi, Mbappe'nin 2025 yılında PSG'nin banka hesaplarına uygulattığı ihtiyati hacizler nedeniyle Fransız futbolcunun eski kulübüne 60 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

PSG hesaplarına ihtiyati haciz uygulatmıştı

L'Equipe'in haberine göre, Mbappe, Ağustos 2024'te Real Madrid'e transfer olmasının ardından PSG'den ödenmediğini belirttiği bonus ve primler için yaklaşık 60 milyon euro talep etti. Fransız futbolcunun avukatları, 2025 baharında PSG'nin banka hesaplarına ihtiyati haciz uygulattı. Söz konusu işlem kapsamında kulübün bazı fonları geçici olarak donduruldu.

PSG, ihtiyati hacizlerin haksız olduğunu savunarak söz konusu işlemlerin kaldırılmasını talep etti ve hacizler mayıs ayında kaldırıldı. Paris Temyiz Mahkemesi ise 10 Nisan ile 25 Mayıs 2025 arasında devam eden hacizler nedeniyle PSG'nin nakit kullanımının kısıtlandığına karar verdi. Kulübün bu süreçte günlük finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kredi hattı kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.

PSG'nin imaj ve itibarı kaybı reddedildi

Mahkeme, PSG'nin manevi zarar ile imaj ve itibar kaybına ilişkin taleplerini ise reddetti. Kulüp, bu başlıklar kapsamında sembolik olarak 1 euro tazminat talep etmişti.