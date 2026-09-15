Cluj-Napoca kentindeki dev randevu öncesinde sporseverler ekran başına kilitlenirken Türkiye Letonya voleybol maçı yayın takvimi ve gruptan çıkış senaryoları netlik kazandı. İsviçre karşısında elde ettiği net zaferin ardından Romanya engeline takılan milliler, gruptaki son maçında parkeden mutlak galibiyetle ayrılmak zorunda.

Hata payı kalmadı. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen Filenin Efeleri, rakibin hücum silahlarını file üstünde etkisiz hale getirip taraftarına son 16 sevinci yaşatmayı amaçlıyor.

Türkiye Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye ile Letonya arasındaki erkekler voleybol maçı, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü TSİ 17.00'de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde bulunan BT Arena zemininde oynanacak karşılaşma, D Grubu'ndaki son biletin sahibini ilan edecek. Voleybol tutkunları, ay-yıldızlı ekibin bu nefes kesen mücadelesini televizyondan veya TRT Spor dijital platformları üzerinden anlık takip edebilecek.

Karşılaşma Detayı Resmi Maç Bilgisi Karşılaşma Türkiye - Letonya Turnuva 2026 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası Grup ve Aşama D Grubu (5. ve Son Maç) Tarih ve Saat 16 Eylül 2026, 17.00 Salon ve Şehir BT Arena (Cluj-Napoca, Romanya) Canlı Yayın Kanalı TRT Spor (Şifresiz)

Filenin Efeleri gruptan nasıl çıkar ve tur ihtimalleri neler?

D Grubu'nda ilk üç basamağı garantileyen Fransa, Almanya ve ev sahibi Romanya son 16 vizesini cebine koyarken, gruptan çıkacak dördüncü ve son takım Türkiye ile Letonya arasındaki hesaplaşmayla belirleniyor.

Dört maç sonunda hanesinde 3 puan bulunan A Milli Takım, Letonya karşısında kazanması durumunda doğrudan adını bir üst tura yazdırıyor. Letonya'nın puan ve set averajı hesapları sebebiyle sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak milliler, maçı 3-0 veya 3-1 kazanarak işi şansa bırakmak istemiyor.

Parkede gerilim yüksek. Servis karşılama ve blok etkinliğinde ritmini bulmayı amaçlayan ekibimiz, hücumda basit hataları en aza indirerek Letonya savunmasını dağıtmayı planlıyor.

D Grubu puan tablosunda son durum nasıl şekillendi?

Gruptaki ilk iki sınavında Almanya ve Fransa karşısında parkeden mağlup ayrılan Filenin Efeleri, üçüncü maçında İsviçre'yi 25-23, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-0 geçerek ilk galibiyetine ulaştı.

Dördüncü randevuda Romanya'ya 3-1 kaybeden milliler, turnuvadaki tek galibiyeti ve topladığı 3 puanla 4. basamakta yerini koruyor. Son 16 turuna kalabilmek için grubu ilk dört sıra içinde tamamlamak şart koşuluyor.

Gözler hakemin düdüğünde. Ay-yıldızlı voleybolcular, Cluj-Napoca'daki zorlu randevuyu galibiyetle kapatıp Avrupa serüvenine son 16 etabında devam etmek istiyor.